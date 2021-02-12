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Экономика
В США назвали санкции против «Северного потока – 2» одним из важных инструментов

Источник сообщил о переговорах по СП-2 на уровне министерств ФРГ и США

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Переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2» (СП-2) идут на уровне министерств ФРГ и США, заявил в пятницу, 12 февраля, источник «РИА Новости», знакомый с ходом обсуждения.

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«Переговоры на уровне министерств идут, идет обмен предложениями, и это радует», — сказал он. Источник также отметил, что «шансы на успех предсказать пока сложно».

Кроме того, он прокомментировал сделанное в августе 2020 года предложение минфина Германии о выделении €1 млрд для строительства в ФРГ двух терминалов для приема сжиженного природного газа из США, отметив, что это «вполне вероятный сценарий, прагматичный и правильный».

11 февраля замначальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов заявил, что компания планирует ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в 2021 году.

В начале февраля сообщалось, что власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». При этом в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту. Как отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель, вопрос реализации проекта будет подниматься в ходе переговоров с администрацией США. Политик выразила уверенность в том, что компромиссное решение будет найдено.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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