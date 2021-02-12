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Врач рассказала о последствиях тяжелой формы коронавируса для психики

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Порядка трети пациентов, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, страдают посттравматическим стрессовым расстройством. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Инга Короткова.

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«Исследования показали, что у 30% лиц, которые оказались в интенсивной терапии, впоследствии наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства. При посттравматическом стрессовом расстройстве возможны такие клинические симптомы, как немотивированная бдительность, взрывные реакции, агрессивность, нарушение памяти и концентрации внимания», — заявила она ТАСС.

По словам Коротковой, такие пациенты страдают тревожностью и бессонницей, у них возникают суицидальные мысли. Также для таких людей характерна частая усталость, неспособность концентрироваться и подавленность. Для улучшения состояния эксперт посоветовала при наличии подобных симптомов обратиться за психологической помощью.

Как добавила глава отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Минздрава РФ Татьяна Караваева, избавиться от стресса помогут организация режима труда и отдыха, отказ от вредных привычек, общение и занятия, которые помогают человеку почувствовать себя лучше.

Ранее в феврале психолог Сергей Ключников рассказал, что после ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, общество столкнулось с социофобией. Он считает, что победить страх общения с посторонними помогут мысли о его позитивных моментах.

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