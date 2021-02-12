Работу кафе и ресторанов продлили в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о снятии части ограничений, действовавших в республике в связи с распространением коронавируса. Согласно документу, кафе и ресторанам разрешили работать до 1:00.

Документ опубликован на сайте регионального правительства. Согласно распоряжению, количество посадочных мест за одним столом теперь не ограничивается пятью. Кроме того, в Карелии разрешили проводить корпоративы. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Для проведения выездной торговли республику теперь могут посетить индивидуальные предприниматели из других субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что в Курганской области до конца февраля продлили режим самоизоляции для пожилых людей. Им позволено выходить из дома только в случаях обращения за медицинской помощью, следования до работы и обратно, посещения правоохранительных органов, походов в ближайший магазин и прогулок с домашними животными.