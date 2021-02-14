Российский лидер нефтегазовой отрасли компания «Роснефть» получила рекордную прибыль по итогам четвертого квартала ушедшего года, она составила 324 млрд рублей ($4,3 млрд), что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019-го. Показатель превзошел ожидания аналитиков, согласно консенсус-прогнозу которых он должен был достичь всего 136 млрд рублей. И это притом что средняя цена российской нефти Urals, которая в 2019 году составляла $63,4 за баррель, в 2020-м снизилась на 34,2%.

А ведь пандемия коронавируса, падение спроса на углеводороды, ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+ — это лишь то немногое, что омрачало положение нефтяников не только России, но и всего мира.

За океаном ушедший год ознаменовался волной банкротств нефтяных компаний, ряд крупнейших банков Америки стали отказывать в предоставлении кредитов представителям нефтегазового сектора. Крупнейшие компании Европы сокращали свои инвестиционные планы, борясь с ростом затрат и падением доходности на фоне снижения цен на энергоносители. Об этом заявляли Statoil и Royal Dutch Shell. Отраслевые аналитики хором говорили о том, что ждать положительных итогов деятельности компаний сектора не стоит.

Но в итоге оказалось, что показатель чистой прибыли «Роснефти» в долларах за четвертый квартал стал одним из самых высоких в отрасли. Многие мейджоры в отчетном периоде получили убыток: Royal Dutch Shell (–$4 млрд), ExxonMobil (–$20,1 млрд), ConocoPhillips (–$772 млн), Chevron (–$665 млн), Equinor (–$2,4 млрд). Британская BP получила чистую прибыль в размере $1,4 млрд, Total — $891 млн.

В целом же по итогам 2020-го, также не в пример своим «собратьям» по отрасли, прибыль «Роснефти» составила 147 млрд рублей. И к настоящему времени она единственная, отчитавшаяся о положительных результатах по итогам столь непростого ушедшего года. Так, ВР получила убыток $20,3 млрд, Chevron — $5,5 млрд, ConocoPhillips — $2,7 млрд, ExxonMobil — $22,4 млрд, Royal Dutch Shell — $21,7 млрд, Equinor — $5,5 млрд.

Как заявил по итогам публикации отчетности главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, компании «не только удалось успешно справиться с вызовами 2020 года, но и продемонстрировать способность работать в самых непростых условиях беспрецедентно низких цен. Это стало возможным благодаря высокому уровню операционной и инвестиционной эффективности».

Отрадно, что показатель российской компании противоречит прогнозу экспертов мирового лидера страхования дебиторской задолженности компании Euler Hermes, которые в своем исследовании, опубликованном в феврале, отмечали, что прибыльность крупнейших нефтяных компаний будет снижаться. Да, исключения подтверждают правило.

Сегодня положительный результат может стать базой для выплаты дивидендов по итогам 2020 года. Повышение доходности акционеров в компании называют несомненным приоритетом. При этом коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти», составляющий не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, является одним из самых высоких в отрасли.

Согласно отчетности, «Роснефть» продолжила генерировать положительный свободный денежный поток (СДП), который по итогам 2020 года составил 425 млрд рублей ($6,2 млрд). По итогам четвертого квартала показатель достиг 73 млрд рублей. Стоит отметить, что показатель свободного денежного потока компании остается положительным уже на протяжении девяти лет подряд и, судя по всему, внешние вызовы этой динамике не повредили.

В абсолютном выражении свободный денежный поток «Роснефти» по итогам 2020 года превысил аналогичные показатели таких мейджоров отрасли, как: ExxonMobil (–$2,6 млрд), Chevron ($1,7 млрд), BP (–$0,1 млрд). Притом что показатель доходности СДП «Роснефти» (9,5%) выше показателя других нефтяных мейджоров, например, BP (–0,2%).

А в январе международное кредитное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО НК «Роснефть» на инвестиционном уровне ВВВ-, прогноз «стабильный».

Понятно, что на фоне положительных результатов компании бумаги «Роснефти» в последнее время пользуются спросом у инвесторов, несмотря на дешевеющую нефть.

В январе Bank of America (BofA) выпустил отчет по российской экономике, в котором повысил целевую цену глобальной депозитарной расписки «Роснефти» с $5,9 до $6,8, сохранив рекомендацию «покупать». Кроме того, BofA поставил акции «Роснефти» на первое место среди самых привлекательных объектов инвестирования из российских компаний. Morgan Stanley также выпустил отчет, в котором отметил возвращающуюся привлекательность нефтегазового сектора РФ, в том числе в связи с позитивными новостями о вакцине против COVID-19 и соглашениях в рамках сделки ОПЕК+. А эксперты «Газпромбанка» 9 февраля повысили целевую цену по бумагам «Роснефти» на 18%, до $7,8 за глобальную депозитарную расписку.

В целом за положительными результатами компании и ростом капитализации стоит ряд фундаментальных факторов, и отнюдь не только восстановление цен на нефть в конце прошлого — начале этого года. В первую очередь драйвером стал прогресс в реализации крупнейшего глобального проекта в нефтегазовой отрасли «Восток Ойл». «Роснефть» приступила к ней в 2020 году.

Это один из крупнейших в мире проектов по добыче углеводородов в районе Крайнего Севера. Объем ресурсной базы по жидким углеводородам — 6 млрд т. Планируется, что к 2030-му здесь будет добываться до 100 млн т нефти в год.

В декабре 2020 года один из крупнейших трейдеров мира Trafigura приобрела 10% долю в проекте, тем самым сформировав структуру его акционеров. Как отметил в свое время Игорь Сечин, «это сделало возможным начало практической реализации проекта».

Важным для иностранных аналитиков и инвесторов аспектом является анонсированное использование попутного нефтяного газа и ветрогенерации для энергоснабжения «Восток Ойл». Расчетная интенсивность выбросов составит около 12 кг СО2 на баррель добычи. Это минимальный уровень, ведь данный показатель для новых месторождений, по данным WoodMackenzie, составляет сегодня около 50 кг. А использование ветрогенерации может быть экономически эффективно, следовательно, это одно из основных направлений энергоснабжения проекта.

Ведущие мировые инвестбанкиры, принимая в расчет грандиозный потенциал запасов, инвестиционную поддержку и одно из стратегических преимуществ — беспрепятственный выход в море и доступ к Северному морскому пути, высоко оценили проект. Goldman Sachs уже назвал «Восток Ойл» «магнитом для инвесторов», а Merrill Lynch присвоил ему статус локомотива («основной фактор развития») «Роснефти». В отчете J.P.Morgan «Роснефть» названа «главным фаворитом», а Bank of America спрогнозировал рост стоимости проекта выше $100 млрд.

Подчеркну, что, согласно данным Wood Mackenzie, в 2020 году три крупнейших в мире нефтегазовых месторождения были открыты «Роснефтью» (им. Жукова, им. Рокоссовского и Западно-Иркинское). Средний ресурсный потенциал открытий превышает 4 млрд барр. н.э. У ближайших конкурентов — Kwaskwasi (Суринам) и Sakarya (Турция) — менее 2 млрд барр. н.э.

Нельзя не отметить, что на показатели компании оказал влияние рост добычи жидких углеводородов в четвертом квартале, который стал возможным благодаря смягчению ограничений в рамках соглашения ОПЕК+: рост 2% до 3,98 млн баррелей в сутки, а суммарная добыча в 2020 году составила 4,14 млн баррелей в сутки (204,5 млн т в год). Компания за время ограничений приобрела большой опыт технологического характера, который сегодня позволяет оперативно и эффективно управлять добычей. Холодная зима в Европе, рост спроса на энергоносители в конце прошлого года безусловно внесли свою лепту в итоговые показатели, но в целом стоит отметить, что это заслуга результата общей работы менеджмента компании по всем направлениям, включая реализацию новых проектов, развитие премиальных направлений сбыта, оптимизацию расходов и верное расставление приоритетов.

Автор — обозреватель «Известий», главный редактор журнала «Нефтегазовая вертикаль»

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