Новые пункты вакцинации от коронавируса открылись в ЕАО

В Еврейской автономной области заработали пункты вакцинации от COVID-19 в Хинганске, Кульдуре, Известковом и Биракане. Морозильные камеры с внешним датчиком температуры приобретены, первичная вакцина доставлена в амбулатории.

В единый регистр внесены данные 3135 жителей ЕАО. Сейчас набирает обороты повторная вакцинация, сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве региона. Главные врачи Валдгеймской и Октябрьской ЦРБ говорили на ежедневном совещании о том, что люди настороженно относятся к вакцинации. Исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения правительства ЕАО Андрей Лебедев отметил, что проблема в слабой информированности населения.

Напомним, в областной больнице в Биробиджане установили оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств. В январе приступил к работе опытный в этой сфере доктор, уже решен вопрос с обеспечением его служебным жильем.