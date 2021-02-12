Ученые в Бразилии предложили вакцинировать обезьян для предотвращения новой пандемии

Ученые из Бразилии предполагают, что вакцинация обезьян может стать ключом к предотвращению следующей пандемии. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает The Mirror.

«Если вы вакцинируете обезьян, у вас будет меньше особей, которые несут болезнь. Это стадный иммунитет», — пояснил биолог Карлос Рамон Руис-Миранда из Государственного университета северного Рио-де-Жанейро.

Эксперты обеспокоены новой вспышкой желтой лихорадки, которая убивает больше инфицированных людей, чем COVID-19. Согласно их данным, около 30 тыс. человек ежегодно умирают от вируса, который распространяется между приматами и людьми через комаров, по всему миру. Опасение вызывает рост смертельной вспышки, которая может быть неизбежной после числа случаев заболевания в Бразилии.

На данный момент существуют специальные вакцины от желтой лихорадки. Однако для борьбы с рисками смертельной вспышки ученые направляются в джунгли, чтобы вакцинировать тамаринов золотого льва, сообщает BBC Future.

«Во время прошлых вспышек на юге Бразилии реакция местных властей состояла в том, чтобы убить обезьян. Но обезьяны — наши часовые, они показывают, когда приходит желтая лихорадка», — пояснил Руис-Миранда.

Известно, что тамарины резко сократили свою среду обитания, что позволило им приблизиться к людям. Это увеличивает риск заражения.

По оценкам ученых, 15% людей, заболевших желтой лихорадкой, умирают от этого вируса. Данная статистика считается худшей за последние 80 лет.

Симптомы болезни включают желтуху, сильную лихорадку и головные боли. В тяжелых случаях заболевание приводит к смертельному внутреннему кровотечению и печеночной недостаточности. За последние годы от желтой лихорадки умерли сотни обезьян, что вызвало необходимость вакцинации.

Пойманным приматам вводят в желудок снотворное, чтобы обезопасить их организм от вируса. Отмечается, что после заражения вирус активен от четырех до шести дней.

Ранее, 18 февраля 2019 года, россиян предупредили о сезонной вспышке заболеваемости желтой лихорадкой в Бразилии.

По данным ведомства, с декабря 2018 по январь 2019 года зарегистрировали 361 подтвержденный случай желтой лихорадки в 11 муниципальных округах. Уточняется, что в результате скончались уже восемь человек. В 2017–2018 годах в Бразилии зарегистрировали 1376 случаев заболеваемости желтой лихорадкой, 483 из которых оказались летальными.

Органы здравоохранения страны проводят вакцинацию, лабораторные обследования и борьбу с переносчиками инфекции. В настоящее время процент вакцинированного населения по различным штатам составляет от 4 до 21% от числа запланированных для вакцинации лиц.

Помимо Бразилии желтая лихорадка распространена в Южной и Центральной Америке, поскольку климат там способствует длительному выживанию и активному размножению насекомых.