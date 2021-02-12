Дополнительные ограждения установили на несанкционированной переправе в Сыктывкаре, которую организовали горожане в парке имени Кирова. Рядом с выходом на лед спасатели обнаружили крупную полынью.

Переправу через Сысолу осмотрели представители полиции, государственной инспекции по маломерным судам, спасатели и сотрудники администрации. Они установили, что рядом с переходом образовалась полынья длиной до 2 м. Кроме того, толщина льда составляет всего 5–7 см. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Для предотвращения несчастных случаев на воде специалисты установили два запрещающих знака и выставили ограждения в трех местах. Кроме того, горожанам, находившимся в парке, раздали листовки о правилах безопасности на льду.

Спасатели считают, что полынья не затянется, несмотря на морозную погоду, а с наступлением оттепели расширится. Переход реки по несанкционированной переправе может привести к травматизму или летальным исходам.