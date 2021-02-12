Новую гимназию открыли в ЖК «Салават Купере» в Казани

В жилом комплексе «Салават Купере» открылась новая школа-гимназия № 189 «Заман», рассчитанная на 1224 ученика. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В полную мощность гимназия заработает с 1 сентября 2021 года, а пока что в школе учатся 300 детей. Это дети с 1 по 4-е классы, уточняет InKazan.ru.

Благодаря решению перевести младшеклассников власти разгрузили близлежащие учебные учреждения.

Гимназия № 189 построена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В январе сообщалось, что в Казани готовится к вводу в эксплуатацию новая школа в ЖК «Арт-Сити» в проезде Юнуса Ахметзянова. Учреждение станет одним из самых больших в городе — оно сможет принять 1,5 тыс. школьников.