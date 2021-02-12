Петроглифы XVII века нашли при реставрации Псково-Печерского монастыря

Реставраторы обнаружили рисунки на стенах во время работ в Псково-Печерском монастыре (Псковская область). Петроглифы датируются XVII–XVIII веками.

Реставрацией и приспособлением объекта культурного наследия федерального значения занимается компания «АСМ Групп» совместно с институтом «Псковгражданпроект». работы ведутся в башнях Нижних решеток, Верхних решеток, Святых ворот, а также в Лазаревской церкви. Специалисты завершили комплексные натурные исследования с постановкой более 20 шурфов и 150 зондажей. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Реставраторы выявили заложенные бойницы в башнях, а также конструкции для опускания защитных решеток. Уже установлены периоды строительства и перестроек объектов монастыря.

Петроглифы были обнаружены на башне Верхних решеток.

В сентябре 2020 года Министерство культуры России подписало приказ о включении комплекса петроглифов Канозера в Мурманской области в реестр объектов культурного значения. Ученые полагают, что рисунки появились в IV–II тысячелетии до н.э.