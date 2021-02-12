Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Российские пранкеры разыграли голливудского актера Дэвида Духовны
Общество
Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от COVID-19
Политика
В Крыму заявили о выработанном иммунитете к санкциям США
Мир
Казахстан одобрил применение «Спутника V»
Авто
ЦОДД призвал водителей отказаться от поездок на автомобилях из-за снегопада
Мир
Опрос показал недовольство европейцев политикой ЕС
Экономика
Строительство «Северного потока – 2» возобновят на следующей неделе
Экономика
Набиуллина заявила о возросших рисках инвестирования в криптовалюту
Наука
«Роскосмос» выбрал место для приземления космонавтов после полета на Луну

Петроглифы XVII века нашли при реставрации Псково-Печерского монастыря

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реставраторы обнаружили рисунки на стенах во время работ в Псково-Печерском монастыре (Псковская область). Петроглифы датируются XVII–XVIII веками.

Реставрацией и приспособлением объекта культурного наследия федерального значения занимается компания «АСМ Групп» совместно с институтом «Псковгражданпроект». работы ведутся в башнях Нижних решеток, Верхних решеток, Святых ворот, а также в Лазаревской церкви. Специалисты завершили комплексные натурные исследования с постановкой более 20 шурфов и 150 зондажей. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Реставраторы выявили заложенные бойницы в башнях, а также конструкции для опускания защитных решеток. Уже установлены периоды строительства и перестроек объектов монастыря.

Петроглифы были обнаружены на башне Верхних решеток.

В сентябре 2020 года Министерство культуры России подписало приказ о включении комплекса петроглифов Канозера в Мурманской области в реестр объектов культурного значения. Ученые полагают, что рисунки появились в IV–II тысячелетии до н.э.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021