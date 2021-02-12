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«Роснефть» в 2020 году сократила финансовый долг почти на $10 млрд

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«Роснефть» сократила финансовый долг на $9,7 млрд в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте компании в пятницу, 12 февраля.

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Уточняется, что в минувшем году доля краткосрочной части финансового долга продолжила снижаться, к концу года показатель составил 17%. Также к этому времени сумма ликвидных финансовых активов и доступного объема кредитных линий оказалась почти в три раза больше краткосрочного финансового долга.

Кроме того, как подчеркнул председатель правления и главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, в IV квартале компании удалось снизить удельные затраты на добычу до $2,6 за баррель нефтяного эквивалента.

«По этому показателю компания остается многолетним лидером мировой нефтегазовой отрасли», — отметил он.

При этом чистая прибыль компании «Роснефть» в IV квартале 2020 года оказалась в 2,4 раза выше прогноза и составила рекордные 324 млрд рублей.

В конце января международное кредитное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «НК «Роснефть» на инвестиционном уровне ВВВ– со стабильным прогнозом. Также подчеркивается, что «Роснефть» менее подвержена рискам энергетического перехода, чем международные нефтяные компании.

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