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Резкое потепление ожидается в Тюменской области

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Синоптики предупредили жителей Тюменской области о перепадах температур. В ближайшие дни в регионе температура воздуха поднимется до –2 градусов.

Согласно прогнозам, 13 февраля в Тюмени ожидается пасмурная погода с небольшим снегом и туманом. В дневные часы температура составит –8 градусов, ночью похолодает до –22 градусов.

14 февраля синоптики ожидают осадки. В дневные часы температура воздуха может подняться до –2 градусов. Об этом пишет Megatyumen.ru.

На следующей неделе специалисты прогнозируют похолодание. Температура воздуха в Тюмени опустится до –20 градусов.

Ранее Московское метеобюро предупредило жителей столицы о сретенских морозах. На следующей неделе температура воздуха по ночам будет опускаться до –23...–27 градусов.

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