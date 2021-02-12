Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Российские пранкеры разыграли голливудского актера Дэвида Духовны
Общество
Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от COVID-19
Политика
В Крыму заявили о выработанном иммунитете к санкциям США
Мир
Казахстан одобрил применение «Спутника V»
Авто
ЦОДД призвал водителей отказаться от поездок на автомобилях из-за снегопада
Мир
Опрос показал недовольство европейцев политикой ЕС
Экономика
Строительство «Северного потока – 2» возобновят на следующей неделе
Экономика
Набиуллина заявила о возросших рисках инвестирования в криптовалюту
Наука
«Роскосмос» выбрал место для приземления космонавтов после полета на Луну

Аэропорт Волгограда закупит два телетрапа за 160 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный аэропорт Волгограда намерен приобрести два телетрапа стоимостью 160 млн рублей. Об этом 12 февраля сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на закупочную документацию.

Выбор подрядчика запланирован на 12 марта этого года. Установить оборудование, позволяющее пассажирам попадать напрямик из терминала в самолет в воздушной гавани хотели давно, однако реализация проекта затянулась.

На закупку, установку и наладку оборудования направят максимум 160 млн рублей. Подрядчик должен будет также предусмотреть защиту от ржавчины и возможность дальнейшего расширения аэровокзального комплекса.

В документации также перечислены многочисленные требования к безопасности телетрапов.

В мае 2018 года в аэропорту Волгограда открылся для пассажиров новый терминал, С2, предназначенный для посадки на внутренние рейсы. Площадь нового терминала составила более 10,2 тыс. кв. м. Стоимость проекта оценивается в 2,1 млрд рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021