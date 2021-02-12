Аэропорт Волгограда закупит два телетрапа за 160 млн рублей

Международный аэропорт Волгограда намерен приобрести два телетрапа стоимостью 160 млн рублей. Об этом 12 февраля сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на закупочную документацию.

Выбор подрядчика запланирован на 12 марта этого года. Установить оборудование, позволяющее пассажирам попадать напрямик из терминала в самолет в воздушной гавани хотели давно, однако реализация проекта затянулась.

На закупку, установку и наладку оборудования направят максимум 160 млн рублей. Подрядчик должен будет также предусмотреть защиту от ржавчины и возможность дальнейшего расширения аэровокзального комплекса.

В документации также перечислены многочисленные требования к безопасности телетрапов.

В мае 2018 года в аэропорту Волгограда открылся для пассажиров новый терминал, С2, предназначенный для посадки на внутренние рейсы. Площадь нового терминала составила более 10,2 тыс. кв. м. Стоимость проекта оценивается в 2,1 млрд рублей.