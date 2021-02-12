Mazda объявила российские цены на обновленный CX-9

Японская компания Mazda с 15 февраля начинает продажи в России обновленного кроссовера CX-9. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 12 февраля.

У модели появилась новая решетка радиатора с горизонтальными планками, каждая из которых разделена на шесть сегментов, оформленных в трехмерном стиле. Кроме того, кроссовер оснащается 20-дюймовыми колесными дисками нового дизайна, а сзади появились увеличенные патрубки выпускной системы.

Также изменилась отделка салона в комплектации Executive. Натуральная кожа наппа на сиденьях теперь имеет ромбовидную прострочку, а вместо обычного шва на боковинах используется рельефный кожаный кант, выполненный в контрастном цвете. Декоративные алюминиевые вставки на передней панели и дверях получили новую трехмерную текстуру.

Кроме того, автомобиль получил систему адаптивного круиз-контроля и систему автоматического экстренного торможения с возможностью обнаружения пешеходов.

Все системы безопасности доступны в любой из четырех комплектаций CX-9 — Active, Supreme, Exclusive и Executive. Цена на топовую версию Executive составляет 3 703 000 рублей.

19 января сообщалось, что Mazda изменила стоимость компактного кроссовера CX-30 в России.

Так, базовая комплектация Drive подешевела на 3 тыс. рублей и теперь доступна по цене от 1 650 000 рублей. Версия Active стала дороже на 2 тыс. рублей и предлагается за 1 904 000 рублей. Кроссовер в топовой версии Supreme теперь стоит на 12 тыс. больше — 2 054 000 рублей.