Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Российские пранкеры разыграли голливудского актера Дэвида Духовны
Общество
Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от COVID-19
Политика
В Крыму заявили о выработанном иммунитете к санкциям США
Мир
Казахстан одобрил применение «Спутника V»
Авто
ЦОДД призвал водителей отказаться от поездок на автомобилях из-за снегопада
Мир
Опрос показал недовольство европейцев политикой ЕС
Экономика
Строительство «Северного потока – 2» возобновят на следующей неделе
Экономика
Набиуллина заявила о возросших рисках инвестирования в криптовалюту
Наука
«Роскосмос» выбрал место для приземления космонавтов после полета на Луну

Mazda объявила российские цены на обновленный CX-9

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Mazda с 15 февраля начинает продажи в России обновленного кроссовера CX-9. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 12 февраля.

Доспехи на вырост: новый японский кроссовер будут собирать в России
Mazda провела в России премьеру модели CX-30

У модели появилась новая решетка радиатора с горизонтальными планками, каждая из которых разделена на шесть сегментов, оформленных в трехмерном стиле. Кроме того, кроссовер оснащается 20-дюймовыми колесными дисками нового дизайна, а сзади появились увеличенные патрубки выпускной системы.

Также изменилась отделка салона в комплектации Executive. Натуральная кожа наппа на сиденьях теперь имеет ромбовидную прострочку, а вместо обычного шва на боковинах используется рельефный кожаный кант, выполненный в контрастном цвете. Декоративные алюминиевые вставки на передней панели и дверях получили новую трехмерную текстуру.

Кроме того, автомобиль получил систему адаптивного круиз-контроля и систему автоматического экстренного торможения с возможностью обнаружения пешеходов.

Все системы безопасности доступны в любой из четырех комплектаций CX-9 — Active, Supreme, Exclusive и Executive. Цена на топовую версию Executive составляет 3 703 000 рублей.

19 января сообщалось, что Mazda изменила стоимость компактного кроссовера CX-30 в России.

Так, базовая комплектация Drive подешевела на 3 тыс. рублей и теперь доступна по цене от 1 650 000 рублей. Версия Active стала дороже на 2 тыс. рублей и предлагается за 1 904 000 рублей. Кроссовер в топовой версии Supreme теперь стоит на 12 тыс. больше — 2 054 000 рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021