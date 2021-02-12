В Москве 8 февраля стартовал масштабный педагогический форум, на котором ведущие эксперты образования и IT обсудили тренды математики и информатики.

В таком формате эксперты собираются впервые. Главная его цель — организовать диалог с педагогами о содержании, методах и формах преподавания, о современной школе, сформировать практики и заложить основу будущих стандартов обучения. На форуме выступили ведущие эксперты не только образования, но и крупных IT-компаний.

Только за первую неделю к трансляциям подключились свыше 17,5 тыс. педагогов со всей России. Рассказываем о главных темах, которые обсудили московские учителя и ведущие эксперты в IT.

На форуме поднимались вопросы не только об изменениях в подходе преподавания, но и о переосмыслении содержания самого предмета. Так, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева в своем выступлении подчеркнула, что смысл решения математических уравнений заключается в выработке алгоритмов действий, которые могут применяться к любой жизненной ситуации.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства считает, что ребенок должен заниматься математикой каждый день, потому что в этом заключается залог его развития. Однако нынешняя школьная программа может быть пересмотрена, чтобы обеспечить более индивидуальный подход к каждому ученику.

Создатель мультисервисной образовательной платформы «Фабрика разума» Павел Ларичев отметил, что в настоящий момент IT-компании испытывают дефицит квалицированных кадров. Именно благодаря проекту «IT-класс в московской школе», запущенному в образовательных организациях столицы, интересующиеся учащиеся могут получить знания и главное опыт по перспективным IT-направлениям.

«Уверен, что такая возможность, предоставленная московским ученикам, позволит в ближайшей перспективе не только зажечь «звездочки» отечественных Джобсов и Цукербергов, но и даст хороший толчок всей российской IT-индустрии», — подчеркнул Ларичев.

Всего в форуме запланировано семь учебных недель.

Следующая неделя форума будет посвящена словесности и иностранным языкам.

Программа Московского педагогического форума размещена на сайте «Школа большого города» https://school.moscow/forum /.

Записи трансляций доступны на Московском образовательном телеканале в разделе «Первый Московский педагогический форум» https://mosobr.tv/releases/268.