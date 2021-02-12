Ученые назвали противораковые свойства зеленого чая

Соединение, содержащееся в зеленом чае, стабилизирует противораковый белок, подавляющий развитие онкоклеток. Результаты исследования биологов из США и Китая в пятницу, 12 февраля, опубликованы в журнале Nature Communications.

Как отмечают исследователи, в напитке содержится вещество, которое устраняет ущерб, причиненный метаболизмом кислорода, — природный антиоксидант галлат эпигаллокатехина (EGCG).

Ученые установили, что он способен напрямую взаимодействовать с противораковым белком p53, повышая его уровень в организме.

«Как молекулы p53, так и EGCG чрезвычайно интересны. Более чем в половине случаев рака человека у пациентов обнаруживают мутации в p53, а EGCG является основным антиоксидантом в зеленом чае, популярном во всем мире напитке. Теперь мы обнаружили ранее неизвестное прямое взаимодействие между ними. Наша работа помогает объяснить, как EGCG усиливает противораковую активность p53, и открывает двери к разработке противораковых лекарств с EGCG-подобными соединениями», — приводятся в пресс-релизе слова Политехнического института Ренсселера слова руководителя исследования профессора Ван Чунью.

Как отметила ученый, р53, возможно, является самым важным белком для борьбы с раком.

Авторы отмечают, что им удалось впервые объяснить молекулярный механизм антиракового эффекта зеленого чая.

В январе ученые сообщили, что снизить риск возникновения рака и продлить жизнь поможет чай с имбирем. В корне растения содержится вещество гингерол, которое обладает противораковыми свойствами. Также это вещество способствует долголетию, так как борется с «клеточным стрессом», который провоцирует старение. По мнению специалистов, имбирь становится еще полезнее в сочетании с зеленым чаем.