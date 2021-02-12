Пираты в Гвинейском заливе захватили судно и взяли в плен 10 моряков

Пираты напали на рыболовное судно Lianpengyu 809, которое шло под флагом Габона в Гвинейском заливе, и взяли в плен 10 членов экипажа. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил интернет-портал компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.

«На борту судна находились шесть граждан КНР, три гражданина Индонезии и один гражданин Габона», — передает портал.

Инцидент произошел в начале недели недалеко от островов Сан-Томе и Принсипи.

По последним данным, ВМС Габона задержали Lianpengyu 809 и переправили судно в столицу страны — Либревиль. На момент захвата преступников на борту суда не оказалось.

Точное число нападавших не сообщается.

Согласно данным Dryad Global, когда лодка подошла к борту судна, нападавшие пираты попытались подняться с помощью лестниц. Отмечается, что капитан предпринял действия защиты и первоначальная посадка не удалась.

Компания также отмечает, что это уже 11-й морской инцидент в 2020 году и пятый успешный абордаж. В 2021 году похищение судна Lianpengyu 809 является уже третьей зафиксированной атакой.

Ранее, 10 февраля, танкер для транспортировки нефтепродуктов и химикатов Maria E был атакован пиратами в Гвинейском заливе. По предварительной информации, инцидент произошел в 12:22 по времени UTC (15:20 мск) в 200 км в северо-западном направлении от Сан-Томе и Принсипи.

Судно в этом районе проходит регулярно с февраля 2020 года, пишет портал Maritime Bulletin. Его владельцем является греческая компания Lotus Shipping, на момент захвата оно шло, предположительно, под флагом Панамы.

30 ноября 2020 года в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки в 75 морских милях к югу от Ломе, столицы Тоголезской Республики, шесть человек, предположительно входящих в состав пиратских формирований, вооруженных огнестрельным оружием, напали на танкер-химовоз Agisilaos. Злоумышленники захватили четверых членов экипажа, среди которых был житель Краснодарского края 1986 года рождения.