Возможность установки памятника Екатерине II рассматривают в Таганроге

В Таганроге (Ростовская область) может появиться памятник российской императрице Екатерине Великой. Такую возможность рассматривают в городской администрации.

В четверг, 11 февраля, в городе состоялось обсуждение комплексного плана развития Таганрога как туристического центра. В числе возможных мероприятий была озвучена установка памятника Екатерине II, пишет RostovGazeta.

Также на перспективу рассматривается вариант создания сквера героев Крымской войны (1853–1856) и превращение одной из центральных улиц в пешеходную.

Некоторые пункты комплексного плана развития были утверждены. На 2022 год запланировано благоустройство центральной аллеи рощи «Дубки», на 2023 год — реконструкция Морской лестницы и капитальный ремонт фасада Мариинской гимназии.