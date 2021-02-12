Стали известны подробности ДТП с упавшим на железнодорожные пути автомобилем

Муж женщины, которая была за рулем машины, упавшей на железнодорожные пути станции Фроловское в Московской области в пятницу, 12 февраля, рассказал о состоянии жены и подробности происшествия.

«Она ехала со стороны поселка на электричку, хотела успеть. Скорость не превышала, ничего. Я наверх поднимался, смотрел — один лед. Маленько обочину зацепило, машину развернуло и выкинуло сюда», — цитирует мужчину телеканал «360».

Он рассказал, что жена водит машину более 10 лет и ни разу не попадала в аварию по своей вине. По его словам, женщина почти не пострадала, отделалась царапинами и чувствует себя отлично. О случившемся она рассказала сама — позвонила ему по телефону около 11:15.

«Женщина сильная, стрессоустойчивая, всё нормально. Жива-здорова, поехала домой отдыхать. Самое главное — никто не пострадал», — подчеркнул он.

Мужчина добавил, что жене выписали штраф — ей придется заплатить «за железки», которые она повредила. Точную сумму он не смог назвать, но добавил, что она будет в пределах от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. При этом машина Volvo XC90 восстановлению не подлежит.

Ранее в этот же день сообщалось, что автомобиль упал на железнодорожные пути станции Фроловское в Подмосковье. При падении машины с эстакады никто не пострадал. Из-за происшествия задержали 10 пригородных электричек на Ленинградском направлении, сообщает телеканал «Звезда».