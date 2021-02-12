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В пресс-центре МИЦ «Известия» директор Исторического музея расскажет о планах на юбилейный год

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16 февраля в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.

В 2022 году Государственный исторический музей отпразднует 150-летие со дня основания. О масштабной программе по расширению музейного комплекса, о новых образовательных и медийных проектах, о комплексной реставрации Покровского собора, а также о том, как музей пережил пандемию, расскажет

Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов участников съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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