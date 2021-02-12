Более 7 млн рублей направят на ремонт Черемшанского лицея в Татарстане

В Татарстане стартовал ремонт лицея, расположенного в селе Черемшан Черемшанского района. На работы выделили более 7 млн рублей.

Как рассказал директор образовательного учреждения Марат Мугизов, сейчас в здании слабая отопительная система, деревянные окна, в коридорах некомфортная температура. Также устарели канализационная и водопроводная системы. Кроме того, в кабинетах расходится линолеум, также начала протекать крыша, пишет ИА «Татар-информ».

Ремонт проводит местная компания. Ранее она занималась обновлением школы в селе Аккиреево. Другой подрядчик заменит в лицее проводку и установит камеры видеонаблюдения.

Сейчас рабочие проводят замену системы пожарной безопасности и устанавливают камеры. Замена окон и капремонт пищеблока пройдут летом во время каникул.