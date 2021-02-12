Уголовное дело возбудили после гибели двоих детей при пожаре в Башкирии

Два мальчика погибли в результате пожара в частном доме в Башкирии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в момент пожара в селе Зирган в доме находились трое детей, их мать и бабушка. Двое пятилетних мальчиков погибли. Восьмилетнего мальчика мама успела вынести на улицу. Ребенок получил отравление угарным газом, сообщает «МедиаКорСеть».

Следователи проводят осмотр места происшествия. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз для установления причины возгорания. Проводится опрос очевидцев.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области уголовное дело возбудили по факту гибели сестер четырех и 20 лет при пожаре. Их брата удалось спасти, так как он ближе всех находился к входной двери.