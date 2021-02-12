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Режим самоизоляции продлили для пожилых жителей Саратовской области

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Правительство Саратовской области вновь продлило режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Он будет действовать до 1 марта. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Роман Бусаргин.

В правительстве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Согласно документу, руководители организаций обязаны предусмотреть сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование компании. Кроме того, для лиц из групп риска по возможности рекомендуют организовать посменную работу. Все сотрудники обязаны соблюдать масочный режим. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Ранее ряд ограничительных мер в связи с распространением коронавируса изменили в конце января. Согласно постановлению правительства, в полном объеме была разрешена работа музеев, объектов розничной торговли, возобновилась работа многофункциональных центров без предварительной записи.

За минувшие сутки в 85 регионах России зарегистрировано 15 089 новых случаев коронавируса. Наибольшее число случаев инфекции выявлено в Москве (2139), Санкт-Петербурге (1134) и Московской области (842).

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