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В Кремле рассказали о работе по повышению доходов граждан

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Ситуация со снижением доходов россиян требует скоординированной работы, которая уже ведется. Об этом заявил 12 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он объяснил, что данные Росстата свидетельствуют о необходимости проведения работы над повышением доходов жителей страны. По информации ведомства, реальные доходы россиян по предварительным итогам 2020 года упали на 3,5%.

«Это та статистика, которая показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы», — заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что глава государства многократно говорил, что основная задача — борьба с негативными последствиями мировых кризисных явлений, приводящих к снижению уровня жизни, пишет «Газета.ру».

«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году», — сказал пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что работа по преодолению этой тенденции ведется.

Ранее, 4 февраля, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ведомство прогнозирует восстановление доходов россиян в III–IV кварталах 2021 года. По словам министра, это произойдет после снятия ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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