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Строительство «Северного потока – 2» возобновят на следующей неделе

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Работы по строительству «Северного потока – 2» в территориальных водах Дании прерваны из-за плохой погоды, возведение трубопровода возобновится на следующей неделе. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Отмечается, что трубоукладчик «Фортуна» за прошлые выходные проложил несколько сотен метров газопровода. Дальнейшие работы пришлось отложить из-за шторма.

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«Непогода остановила «Северный поток – 2» лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться», — приводит издание слова собеседника.

Судно «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании 6 февраля. Через три дня стало известно, что прокладку двух ниток газопровода в Дании, предпоследнего участка строительства трубопровода, планируется завершить до конца апреля. Работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман».

11 февраля замначальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов заявил, что компания планирует ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в 2021 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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