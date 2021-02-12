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Центр Гамалеи завершает вторую фазу испытаний вакцины «Спутник Лайт»

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В Центре имени Гамалеи завершают вторую фазу клинических испытаний российской однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24» в пятницу, 12 февраля.

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«За тот месяц, который прошел с того момента, когда о ней впервые было сказано, институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу, сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата», — сказал он.

Гинцбург напомнил, что вакцина не предназначена для использования в России. Ее будут использовать в странах, которые пока не могут сами разработать аналогичные препараты и у которых недостаточно средств, чтобы вовремя приобрести вакцины у других государств.

Он подчеркнул, что вакцина должна позволить сбить нагрузку на здравоохранение и сократить количество тяжелых случаев COVID-19 в странах, где она будет применяться, тем самым удастся пройти пик заболевания «в гораздо более мягких условиях».

По словам специалиста, препарат, скорее всего, будет защищать от коронавируса 4–5 месяцев. Он подчеркнул, что длительность его защиты примерно в 3–4 раза ниже, чем у «Спутника V».

Глава Центра имени Гамалеи добавил, что «Спутник Лайт» снижает «вероятность тяжелых случаев заболевания, но полностью их не исключает».

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил «Интерфаксу» 9 февраля, что регистрация этой вакцины планируется во второй половине марта.

Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования этого препарата 11 января. В ходе испытаний должны были оценить его безопасность, переносимость и иммуногенность. Исследования планируется закончить к концу этого года.

Клинические исследования вакцины финансирует Российский фонд прямых инвестиций. В фонде считают, что она может стать эффективным временным решением для многих стран, которые находятся на пике заболеваемости COVID-19.

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