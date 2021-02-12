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Женщина погибла при пожаре в частном доме в Томской области

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Пожарные обнаружили тело женщины под завалами сгоревшего дома в Томской области. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Пожар произошел в деревянном доме в селе Лучаново утром 12 февраля. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь охватил само здание и пристроенную к нему дощатую стайку. Произошло частичное обрушение кровли. Об этом пишет РИА «Томск».

Площадь горения составила 144 кв. м. Под обрушившимися конструкциями было обнаружено тело хозяйки дома 1962 года рождения.

Ликвидировать горение удалось спустя полтора часа. В тушении участвовали 16 человек и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту гибели сестер четырех и 20 лет при пожаре в частном доме. В момент возгорания их мама находилась на работе.

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