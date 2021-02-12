ЦОДД призвал водителей отказаться от поездок на автомобилях из-за снегопада

Центр организации дорого движения (ЦОДД) призвал водителей в пятницу, 12 февраля, отказаться от поездок на личных автомобилях из-за сильного снегопада.

«На дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и большое количество ДТП также осложняют движение», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва». Граждан попросили использовать городской транспорт.

В ЦОДД отметили, что если водители последуют рекомендациям, коммунальная техника сможет быстрее справиться с последствиями снегопада.

Также сообщается, что в Москве на данный момент работает 20 экипажей дорожного патруля и эвакуаторов, которые помогают вытаскивать застрявшие автомобили и фуры.

Ранее в этот же день пробки в Москве к 14:00 достигли восьми баллов, сообщает телеканал «360».

Движение затруднено внутри Садового кольца, на Софийской, Москворецкой, Кремлевской и других набережных, Большом Каменном мосту, Пятницкой и Моховой улицах, Лубянской площади, Театральном и Лубянском проездах и Новом Арбате.

Накануне, 11 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что обильные снегопады в Москве в ближайшие дни приведут к образованию полуметровых сугробов. Такие погодные условия приведут к затруднениям на дорогах. Подобная ситуация наблюдалась в начале февраля 2018 года, когда в Москве выпало еще больше осадков.