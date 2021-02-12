Мужчину сняли с дерева у рассматривающего дело Навального суда

Мужчину сняли с дерева рядом с Бабушкинским судом Москвы, где 12 февраля рассматривается дело блогера Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что в руках у мужчины был громкоговоритель. Сотрудники полиции убедили мужчину спуститься вниз, указав, что он нарушает общественный порядок. После того, как правонарушитель спустился, его увели в автозак.

12 февраля в Бабушкинском суде проходит судебное заседание с участием Навального. Процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

Защита обвиняемого заявила судье Вере Акимовой отвод, сказав, что она не беспристрастна и не может вести данное уголовное дело. Сам Навальный поддержал предложение своих адвокатов. После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе. В итоге ходатайство защиты блогера не было удовлетворено.

Сам ветеран Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе, из-за того что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Всего с начала слушания Навальный получил больше десяти замечаний от судьи за фамильярное обращение к участникам процесса.

Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева в считает, что Навальный своим высказыванием в адрес ветерана оскорбил целое поколение.