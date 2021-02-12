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Крымская пенсионерка перевела мошенникам около 1 млн рублей

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Уголовное дело возбудили по факту телефонного мошенничества в отношении пенсионерки из Крыма. 62-летняя женщина перевела неизвестным около 1 млн рублей.

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом ипотечных платежей

По данным МВД, потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что со счета женщины якобы происходит несанкционированное списание денежных средств. При этом мошенник обратился к потерпевшей по фамилии и имени, а также назвал точную сумму, которая находилась на ее счету. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Звонивший попросил женщину сообщить пароль, пришедший в SMS-сообщении. Далее мошенник убедил крымчанку в том, что ей необходимо перевести деньги на «резервные счета».

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Полиция устанавливает личность злоумышленника.

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