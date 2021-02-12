Опрос показал недовольство европейцев политикой ЕС

Жители Финляндии, Греции и Испании больше представителей других стран Евросоюза убеждены в том, что ЕС движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса Parlemeter, которые приводятся Европарламентом 12 февраля.

Исследование проводилось на фоне финансовых трудностей в связи с пандемией COVID-19 и «пессимистических настроений по поводу экономики». Так, 39% респондентов заявили, что Евросоюз идет в правильном направлении. Это на 7% выше, чем осенью 2019 года.

При этом доля респондентов, которые считают, что ЕС выбрал неверный вектор, выше и составляет 45%, данный показатель в последние годы стабилен. При этом в возрастной группе от 40 до 54 лет доля выбравших такой ответ составила 49%.

Сильнее всего развитием Евросоюза оказались недовольны жители Финляндии (60%), Испании (59%), Греции (56%), а также Франции (54%), Чехии (53%) и Швеции (51%).

В то же время 72% респондентов сказали, что их страна от членства в Евросоюзе выиграла.

Опрос проходил в период с 20 ноября по 21 декабря 2020 года, в нем участвовали 27,2 тыс. человек в возрасте старше 15 лет из 27 стран-членов ЕС.

В ноябре 2020 года сообщалось, что доходы 39% жителей стран ЕС снизились из-за экономического кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. По данным опроса, около 40% европейцев сообщили об уменьшении доходов в период распространения COVID-19, еще 27% респондентов заявили, что их финансовое положение станет хуже в будущем.