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Москвичей предупредили о сретенских морозах в середине февраля

Кузнецова рассказала о состоянии брошенных на морозе в лесу детей

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Трое детей, которых мать оставила раздетыми на морозе в «новой Москве», находятся в стабильном состоянии в отделении реанимации. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова в пятницу, 12 февраля.

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«Помощь пришла вовремя. Сейчас дети находятся в одной из клиник столицы. Пока они в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние стабильное», — приводит «Интерфакс» ее слова.

По словам Кузнецовой, если бы дети еще немного оставались на морозе, последствия могли быть уже необратимыми.

Детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что женщина, которая пыталась заморозить себя и своих трех детей, проживала в Московской области с 9 января.

Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних на территории региона эта семья не попадала.

«Мы продолжаем собирать и проверять информацию. В случившемся уже разбирается Следственный комитет г. Москвы. Для нас сейчас самое главное — это здоровье детей», — сказала Мишонова.

Ранее в пятницу представитель столичного ГУ Следственного комитета России Юлия Иванова заявила о задержании и возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство в отношении 33-летней женщины в Москве, которая оставила троих детей голыми на морозе в лесу.

Инцидент произошел накануне вечером, о нем сообщил в правоохранительные органы очевидец.

В результате детей с различными степенями обморожения доставили в детскую городскую больницу, им оказывается помощь. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывали, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Женщину госпитализировали, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья. Также следователи устанавливают родственников детей и обстоятельства произошедшего и выясняют, в каких условиях жили несовершеннолетние.

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