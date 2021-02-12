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Полиция Москвы напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях

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Полиция Москвы вновь предупредила об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных акциях. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 12 февраля, сообщении столичного главка МВД России.

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Как отмечается в публикации, 23, 31 января и 2 февраля в Москве прошли несогласованные публичные мероприятия. Организаторы акций «проигнорировали неоднократные предупреждения органов внутренних дел и иных правоохранительных структур о запрете на проведение массовых акций в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, добавили в МВД.

Нарушившие закон граждане были задержаны для привлечения к административной ответственности, также были возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия к представителю власти, о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения, а также о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

«Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям. Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная, а в ряде случаев — уголовная ответственность», — напомнили в полиции.

Днем ранее аналогичное заявление сделала Генпрокуратура РФ.

10 февраля суд заочно арестовал руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова из-за призывов к подросткам участвовать в незаконных акциях.

23 и 31 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве в связи с этим было возбуждено уголовное дело, так как выяснилось, что среди участников несанкционированного мероприятия были и те, кто должен был соблюдать изоляцию в связи с COVID-19.

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