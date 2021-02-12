Казахстан одобрил применение «Спутника V»

Казахстан одобрил применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении в Twitter вакцины от пятницы, 12 февраля.

«Казахстан стал 27-й страной, одобрившей вакцину «Спутник V», — указали разработчики.

Ранее в этот же день Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что «Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире.

Отмечалось, что вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке, что превышает планы фонда.

О том, что Казахстан зарегистрирует с 15 февраля вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщалось в конце января.

10 февраля министр здравоохранения республики Алексей Цой сообщил, что страна перешла в зону низкого риска по коронавирусу.

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.

Согласно публикации медицинского журнала The Lancet, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.