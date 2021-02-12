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Российские пранкеры разыграли голливудского актера Дэвида Духовны

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Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли голливудского актера Дэвид Духовны, сообщив ему от лица экоактивистки Греты Тунберг о чипировании инопланетянами киноперсонажа Фокса Малдера из сериала «Секретные материалы». Об этом в пятницу, 12 февраля, они рассказали журналистам «РИА Новости».

«Мы позвонили Духовны от лица Греты и ее отца, разговор, естественно, зашел об НЛО. «Грета» рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян», — рассказал Кузнецов.

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Отмечается, что в разговоре с Духовны пранкеры сообщили о том, что с «Тунберг» происходят странные вещи. Однако, несмотря на недоверие отца, экоактивистка не считает это выдумкой.

«Отец говорит, я сумасшедшая, но я так не думаю. Они говорят мне делать разные вещи, сейчас эти голоса опять вырываются... опять вот. Как мне избавиться от них, вот как вы от НЛО, Дэвид?» — спросила «Тунберг» в разговоре.

Голливудский актер ответил, что он верит в другие формы жизни, но не видел доказательств существования НЛО, поэтому контакт с внеземной цивилизацией он не относит к реальным фактам.

Разговор продолжался до тех пор, пока пранкеры не сообщили о том, что агент Малдер чипирован и миссия девушки заключается в том, чтобы отправить Духовны на космический корабль. После этого актер повесил трубку.

Ранее, 23 ноября 2020 года, российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили премьер-министру Канады Джастину Трюдо от лица Тунберг.

В ходе беседы «Тунберг» заявила Трюдо, что она создает закрытый клуб, в который входят поддерживающие ее страны, и предложила Канаде вступить в него. Политик, в свою очередь, допустил членство страны в этом «закрытом клубе», но попросил «активистку» предварительно отправить ему информацию о формате организации.

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