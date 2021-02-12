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Уголовное дело возбудили после массового ДТП в Алтайском крае

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В Бийске (Алтайский край) полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием шести машин. Один из пострадавших скончался в больнице.

Авария произошла на улице Сенной. По данным Госавтоинспекции, водитель Volvo не выдержал безопасный боковой интервал с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ». После столкновения иномарку отбросило на Toyota Land Cruiser и Hyundai Galloper. Затем Volvo продолжил движение, врезался в припаркованные машины «ВАЗ» и «Лада Веста» и наехал на двух пешеходов. Об этом пишет altapress.ru.

По предварительным данным, виновник аварии был пьян. Один из пострадавших скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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