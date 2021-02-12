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Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

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Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев прокомментировал в пятницу, 12 февраля, ситуацию на валютном рынке. Он отметил, что в течение нескольких дней курс рубля достаточно сильно укреплялся.

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«Глобально ничего не поменялось, цены на нефть находятся в довольно узком и весьма стабильном коридоре, никаких серьезных санкций против России пока введено не было, ситуация и с мировой макроэкономикой, и с отечественной не претерпела изменений за последние дни», — сказал Коренев в беседе с RT.

По курсу Банка России, на 12 февраля доллар составил 73,75 рубля, а евро — 89,43 рубля.

Ранее в этот же день доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин рассказал «Известиям», что курс доллара в течение ближайших одного-двух месяцев, скорее всего, останется в диапазоне 73–77 рублей.

Ранее, 7 февраля, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что доллар и евро будут ослабевать. Эксперт отметил, что ослаблению позиций подвержено большинство валют. Причем в зоне риска оказалась даже японская иена и швейцарский франк — традиционные валюты-убежища.

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