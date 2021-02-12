Переболевшие COVID-19 россияне изменили свое отношение к заболеванию

Большинство переболевших COVID-19 россиян считают коронавирусную инфекцию тяжелым заболеванием с серьезными последствиями. Информация следует из опроса онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. Результаты опроса были опубликованы «РИА Новости» в пятницу, 12 февраля.

Среди тех, кто не болел COVID-19, 54% назвали заболевание тяжелым, так как наблюдали болезнь близких, 40% считают серьезность заболевания преувеличенной, однако они пока не сталкивались с COVID-19.

Кроме того, 28% респондентов, которые не считают COVID-19 серьезным заболеванием, заявили, что от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и последствий алкоголизма умирает больше людей, чем от COVID-19.

По данным на 12 февраля, за прошедшие сутки в России зарегистрировано 15 089 новых случаев COVID-19 в 85 регионах.

В октябре прошлого года, согласно опросу ВЦИОМ, 74% респондента заявили об опасении заболеть COVID-19 и лишь 11% сообщили, что не боятся заболеть.

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