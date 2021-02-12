Москвичей предупредили о сретенских морозах в середине февраля

Сретенские морозы до –27 ночью ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщила в пятницу, 12 февраля, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. Погоду будет определять антициклон. Ветер начнет стихать, а мороз будет усиливаться. Мы ждем, что в ночь на 15-е число в Москве будет порядка 18–20 градусов мороза, по области — до 23 градусов мороза, и дневная температура –14...–16. Я думаю, что в этот день будет солнце», — приводит ее слова «РИА Новости».

16 и 17 февраля в столичном регионе ожидается еще более низкая температура, добавила Позднякова.

Как сообщает портал «Метеоновости», в субботу, 13 февраля, в Москве будет установлен двойной погодный рекорд — по количеству осадков и по высоте снежного покрова.

«К вечеру 12 февраля снегопад не только не прекратится, но и усилится. Сугробы подрастут еще на 20–30 см», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ночью 13 февраля пройдет сильный снег, разыграется метель, порывы ветра достигнут 12–17 м/с, на дорогах образуются заносы.

«Температура воздуха хоть и ниже нормы, но не экстремальная, –12...–17 градусов. Днем снег уже не столь сильный, а ветер сохранится. Днем термометры покажут –10...–15 градусов. Из-за сильного ветра будет казаться, что на улице сильный мороз», — добавили синоптики.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе и соседних областях на следующей неделе ожидается серьезное похолодание, а также обильные снегопады 12–13 февраля. Синоптик также предупредил, что погодные условия приведут к затруднениям на дорогах.