Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Торонто девочка и мужчина получили тяжелые ранения при стрельбе
Мир
Патрушев обсудил с коллегой из Франции кибербезопасность
Мир
Зеленского обвинили в предательстве надежд украинцев на мир в Донбассе
Общество
Пробки в Москве днем 12 февраля достигли 8 баллов
Происшествия
Автомобиль упал на железнодорожные пути в Подмосковье
Наука
В России разработали технологию создания вакцины от разных штаммов COVID-19
Мир
В Белоруссии ужесточат наказание за организацию массовых беспорядков
Общество
Переболевшие COVID-19 россияне изменили свое отношение к заболеванию
Общество
Москвичей предупредили о сретенских морозах в середине февраля
Сюжет:

Москвичей предупредили о сретенских морозах в середине февраля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сретенские морозы до –27 ночью ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщила в пятницу, 12 февраля, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Снег на головы: за два дня сугробы в Москве вырастут до полуметра
Для ликвидации последствий непогоды потребуется больше недели

«Погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. Погоду будет определять антициклон. Ветер начнет стихать, а мороз будет усиливаться. Мы ждем, что в ночь на 15-е число в Москве будет порядка 18–20 градусов мороза, по области — до 23 градусов мороза, и дневная температура –14...–16. Я думаю, что в этот день будет солнце», — приводит ее слова «РИА Новости».

16 и 17 февраля в столичном регионе ожидается еще более низкая температура, добавила Позднякова.

Как сообщает портал «Метеоновости», в субботу, 13 февраля, в Москве будет установлен двойной погодный рекорд — по количеству осадков и по высоте снежного покрова.

«К вечеру 12 февраля снегопад не только не прекратится, но и усилится. Сугробы подрастут еще на 20–30 см», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ночью 13 февраля пройдет сильный снег, разыграется метель, порывы ветра достигнут 12–17 м/с, на дорогах образуются заносы.

«Температура воздуха хоть и ниже нормы, но не экстремальная, –12...–17 градусов. Днем снег уже не столь сильный, а ветер сохранится. Днем термометры покажут –10...–15 градусов. Из-за сильного ветра будет казаться, что на улице сильный мороз», — добавили синоптики.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе и соседних областях на следующей неделе ожидается серьезное похолодание, а также обильные снегопады 12–13 февраля. Синоптик также предупредил, что погодные условия приведут к затруднениям на дорогах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021