Пробки в Москве днем 12 февраля достигли 8 баллов

Пробки в Москве в пятницу, 12 февраля, к 14:00 достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Как уточняется, движение затруднено внутри Садового кольца, на Софийской, Москворецкой, Кремлевской и других набережных, Большом Каменном мосту, Пятницкой и Моховой улицах, Лубянской площади, Театральном и Лубянском проездах и Новом Арбате.

Кроме того, большое скопление автомобилей наблюдается на Петровском, Тверском, Чистопрудном, Яузском и Никитском бульварах, в районе Третьего транспортного кольца (север, юг — внутренняя сторона, восток — внешняя сторона) и МКАД (юго-восток и юг).

По данным сервиса, с 17:00 пробки достигнут 9 баллов.

Ранее в этот же день вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в связи со снегопадом рекомендовал водителям по возможности, не выезжать на машине, а если пришлось выехать — соблюдать дистанцию на дороге.

Накануне, 11 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что обильные снегопады в Москве в ближайшие дни приведут к образованию полуметровых сугробов. Такие погодные условия приведут к затруднениям на дорогах. Подобная ситуация наблюдалась в начале февраля 2018 года, когда в Москве выпало еще больше осадков.