Зеленского обвинили в предательстве надежд украинцев на мир в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский с момента вступления на высший государственный пост в 2019 году дважды предал надежду жителей страны на мир в Донбассе. Об этом 12 февраля говорится в заявлении украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В партии уверены, что украинцы избирали Зеленского, чтобы он вернул в страну мир.

«Но, став президентом, он предал их надежды. Зе-власть продолжила политику проигравшего режима Порошенко — усиливает раскол в обществе и отказывается выполнять минские соглашения. Миллионы бюджетных гривен продолжают растворяться в коррупционных схемах. Миллиарды уходят на силовиков и чиновников», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что власть без суда расправляется со своими оппонентами, ограничивает свободы и права граждан. Идет на сотрудничество с радикалами, которые уверены в своей безнаказанности, совершают нападения на людей, избивают представителей СМИ, занимаются вымогательством и рейдерством.

В партии добавили, что поддерживает стремление к миру, выступает за диалог с Луганском и Донецком и реализацию Минских соглашений.

Первый украинский президент, руководитель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук 12 февраля заявил, что Зеленский хочет установить мир на юго-востоке страны. Кравчук вступился за нынешнего украинского лидера, заверив, что Зеленского якобы несправедливо обвиняют в уклонении от выполнения минских договоренностей.

Весной 2019 года Зеленский стал президентом Украины. По результатам первого тура выборов он набрал наибольшее количество голосов (30,24%) среди всех кандидатов и в два раза больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский одержал победу, набрав 73,22%.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта ведутся перестрелки.