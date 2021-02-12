В Удмуртии от переохлаждения скончались 95-летняя женщина с дочерью

В Глазове (Удмуртия) проводится проверка по факту гибели двух женщин от переохлаждения у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным ведомства, днем 11 февраля тела 95-летней женщины и ее 69-летней дочери обнаружили в сенях дома. Видимых следов насильственной смерти на них не зафиксировано, пишет udm-info.ru.

Как выяснилось, 10 февраля женщины отмечали день рождения младшей из них и употребили спиртное. Заснули они в сенях. Вероятной причиной гибели является переохлаждение.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В январе во время лютых морозов в Красноярском крае зафиксированы многочисленные случаи обморожения. В период, когда в регионе установилась очень холодная погода, и до 11 января, за медицинской помощью обратилось почти 490 человек. 13 человек погибли.