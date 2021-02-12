Эксперт оценила планы заменить цифру «8» на «0» при междугородних звонках

Заменить цифру «8» на «0» при междугородних звонках необходимо для того, чтобы расширить нумерацию географически определяемых зон, рассказала «Известиям» член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Антонина Левашенко 12 февраля.

Минцифры РФ разработало проект приказа, который разрешает с 2025 года использовать вместо цифры «8» при междугородних звонках цифру «0», а при международных — «00». Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Сейчас в качестве первых цифр используются цифры с 2 по 7 и 9, после внесения изменений в качестве первых цифр будут использоваться цифры с 2 по 9», — рассказала Антонина Левашенко.

Сейчас набирают номер «8», затем код города, затем номер абонента (8—xxx—zzzzzzz), а с изменением будут набирать «0» для междугородних или «00» для международных, затем стандартно код города и абонента (0—xxx—zzzzzzz), пояснила юрист.

«В России действует открытый план нумерации, когда соединение абонентов устанавливается набором только местного номера, без набора национального кода. По рекомендации Международного союза электросвязи страны следует перейти на закрытый план нумерации, когда различается набор номера внутри телефонной зоны, за ее пределы и для междугородних звонков то есть абоненты обязательно набирают номер полностью», — сказала специалист.

В мире для международных и междугородных звонков принято набирать «0», а в России «8», поэтому переход на «0» — это вопрос гармонизации регулирования телефонной связи, заключила Левашенко.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что Минцифры подготовило проект поправок в закон «О связи», предусматривающий исключение информации о местоположении мобильного телефона из-под действия закона о тайне связи. Поправки позволят искать десятки тысяч человек, которые ежегодно теряются. При этом законопроект будет соблюдать нормы законодательства по персональным данным, так как координаты местоположения к ним не относятся.