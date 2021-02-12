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В России разработали технологию создания вакцины от разных штаммов COVID-19

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В Центре имени Гамалеи разработали технологию, которая позволит быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов COVID-19. Об этом заявил директор организации Александр Гинцбург в пятницу, 12 февраля, в эфире телеканала «Россия-24».

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«Мы сейчас разработали в нашем институте <...> технологию, которая позволяет очень быстро и эффективно создать вакцинный препарат, в состав которого будут входить антигены не от одного варианта коронавируса, <...> а от двух, трех, четырех и пяти различных антигенных вариантов», — сказал он.

По словам Гинцбурга, такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов этой инфекции, «которые будут нам угрожать и будут вокруг нас циркулировать».

Он подчеркнул, что состав вакцины «Cпутник V» для детей не изменится, но дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста.

«Придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины, думаю, не придется за исключением того, что, может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы этой вакцины, и не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет, в первую очередь, рекомендована детям», — отметил он.

Гинцбург добавил, когда центр получит разрешение на исследования этого препарата на детях, то детское население разобьют на определенные возрастные группы. В зависимости от них дозировка будет различаться: чем меньше возрастная группа, тем будет меньше доза препарата.

В конце декабря 2020 года вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нет оснований сомневаться в эффективности российской вакцины против британского штамма COVID-19. Ранее в том же месяце в Великобритании выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Позже он распространился на 86 стран, включая Соединенное королевство. Кроме того, в Южно-Африканской Республике обнаружили новую мутацию этой инфекции. Он выявлен более чем в 16 государствах.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от этого вируса — его разработали в Центре имени Гамалеи. Препарат зарегистрировали 11 августа.

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