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Лукашенко спрогнозировал сроки проведения референдума по конституции

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по проекту обновленной конституции страны могут провести совместно с местными выборами в январе 2022 года. Об этом он сказал в пятницу, 12 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании.

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«Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11–12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие, по-моему, там у нас местные выборы», — заявил он.

Согласно резолюции белорусского собрания, которую 12 февраля приняли делегаты, конституционная комиссия разработает предложения по изменению основного закона Белоруссии до конца года.

«В сфере общественно-политического развития одобрить предложения по: <…> созданию конституционной комиссии, в состав которой войдут представители государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Данной комиссии в 2021 году разработать предложения по изменению конституции Республики Беларусь для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум», — следует из документа.

Кроме того, принятием резолюции делегаты Всебелорусского народного собрания одобрили основные положения программы социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы.

Накануне, 11 февраля, Лукашенко заявил, что проект новой конституции Белоруссии будет готов в течение года. Он отметил, что проект всенародно обсудят до конца года, а последний, третий проект обновленного основного закона страны вынесут на референдум в начале 2022 года.

В тот же день белорусский президент заявил о возможности подумать о корректировке конституции и распределении полномочий власти.

В интервью телеканалу «Россия 1» 10 января Лукашенко отмечал, что проект обновленной конституции планируется подготовить к концу текущего года. Тогда он отказался раскрыть детали.

Указ о созыве Всебелорусского народного собрания в 2021 году Лукашенко подписал в декабре 2020 года. Отмечалось, что на собрании обсудят основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Приглашения на собрание получили 2,7 тыс. человек.

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