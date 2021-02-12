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Hyundai Palisade

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Руль короткий — меньше трех оборотов
Фото: Hyundai
Руль короткий — меньше трех оборотов
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Под высокой центральной консолью расположен вместительный отсек
Фото: Hyundai
Под высокой центральной консолью расположен вместительный отсек
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Клавиша электрической ручника расположена на панели слева
Фото: Hyundai
Клавиша электрической ручника расположена на панели слева
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Объем багажника в зависимости от того, задействован третий ряд или нет, колеблется от 311 до 704 литров
Фото: Hyundai
Объем багажника в зависимости от того, задействован третий ряд или нет, колеблется от 311 до 704 литров
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Второй и третий ряды можно складываются, образуя ровный пол
Фото: Hyundai
Второй и третий ряды можно складываются, образуя ровный пол
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Третий ряд для троих будет тесноват. Наклон спинок регулируется, а второй ряд можно подвинуть, чтобы добавить пространства для ног
Фото: Hyundai
Третий ряд для троих будет тесноват. Наклон спинок регулируется, а второй ряд можно подвинуть, чтобы добавить пространства для ног
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Раздельные сиденья на втором ряду предлагаются только в топ-версии
Фото: Hyundai
Раздельные сиденья на втором ряду предлагаются только в топ-версии
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В распоряжении пассажиров второго ряда отдельный блок климат-контроля, подогрев и вентиляция сидений, а также несколько розеток
Фото: Hyundai
В распоряжении пассажиров второго ряда отдельный блок климат-контроля, подогрев и вентиляция сидений, а также несколько розеток
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Кнопочное управление «автоматом» Hyundai уже опробовала на седане Sonata. Если открыть дверь — трансмиссия автоматически перейдет в Parking
Фото: Hyundai
Кнопочное управление «автоматом» Hyundai уже опробовала на седане Sonata. Если открыть дверь — трансмиссия автоматически перейдет в Parking
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Настройки ездовой электроники разделены на две группы: для трассы и бездорожье. Режим Smart — универсальный
Фото: Hyundai
Настройки ездовой электроники разделены на две группы: для трассы и бездорожье. Режим Smart — универсальный
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