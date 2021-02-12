В Риге пенсионеры потребовали от Навального извиниться перед ветераном

Представители Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции (ЛАКСА), а также Ассоциации малолетних узников концлагерей обратились с призывом к блогеру Алексею Навальному извиниться перед ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артеменко. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщается на сайте Sputnk Латвия.

В знак протеста они вышли к посольству России в Риге и провели пикет.

Ранее, 12 февраля, блогер Алексей Навальный получил более десяти замечаний от судьи за фамильярное обращение к участникам процесса.

Навальный начал высказывать множественные возражения, связанные с отказом потерпевшего от участия в заседании. Блогер также систематически упрекал внука потерпевшего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко в «торговле дедом».

Навальный отказался извиняться перед ним. Суд сделал предупреждение о возможном удалении из зала заседания за неподобающее поведение. Навальный ответил, что «сам удалит судью из зала суда».

Сам ветеран отказался от дальнейшего участия в процессе по делу Навального. На прошлом слушании 5 февраля ветерану стало плохо. Прокурор акцентировала внимание на том, что скорая понадобилась ветерану после резких высказываний Навального.

«Мне стало плохо, продолжаются оскорбления меня со стороны подсудимого, я отказываюсь от дальнейшего участия по данному уголовному делу», — привела судья слова Артеменко на повторном заседании Бабушкинского суда по делу Навального о клевете на ветерана, которое началось в 10:00 в пятницу, 12 февраля.

Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России. Мужчина потребовал от обвиняемого публичных извинений за клевету и напомнил, что во время ВОВ был ранен, участвовал в партизанском движении.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева считает, что Навальный своим высказыванием в адрес ветерана оскорбил целое поколение.