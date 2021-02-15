Вроде бы все уже начитались новостей об атаках банковских мошенников. Самая известная их схема — звонят под видом службы безопасности какой-нибудь кредитной организации и пугают человека тем, что якобы на его карте зафиксирована подозрительная активность и если срочно не перевести деньги на безопасный счет, то их могут украсть.

Таким образом злоумышленники пытаются сыграть на страхе человека за свои финансы. Напуганный клиент, чтобы спасти свои деньги, называет мошенникам все необходимые цифры и пароли. После этого деньги благополучно выводятся на счета злоумышленников, а банк зачастую отказывается что-либо компенсировать пострадавшему, ведь он сам назвал пароли, которые никому нельзя говорить.

Но об этой старой, как мир, схеме действительно знают уже почти все, поэтому злоумышленники не дремлют и придумывают новые махинации. Недавно мне позвонил абонент с номером (+7) 900. Любой клиент Сбербанка (а таких в нашей стране большинство) знает, что у «зеленого гиганта» номер просто 900. Согласитесь, звонивший очень хотел быть похожим на «Сбер».

Увидев загоревшийся на экране номер, я приготовилась услышать на том конце провода мошенников, поэтому сразу настроила себя не вестись на их речи о подозрительной активности на счете, тем более что срок действия моей карты Сбербанка истек несколько месяцев назад, а за новой я так и не сходила.

Девушка на том конце провода назвалась представителем Сбербанка. «Ага, не ошиблась», — подумала я и на всякий случай включила диктофон. Вежливая женщина обратилась ко мне по имени-отчеству и предложила открыть в Сбербанке индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), потому что «он, как банковский вклад, но с гарантированной от государства доходностью в размере 13%».

Я прекрасно знаю, что такое ИИС. Это брокерский счет, через который можно покупать акции и облигации. По такому счету действительно полагается налоговый вычет от государства в размере 13%. Но называть его банковским вкладом? Это, простите, уже мисселинг — попытка впарить один продукт под видом другого.

Но «сотруднице» на том конце провода я решила не говорить о своей информированности в теме ИИС. Прикинувшись финансово безграмотной, несколько раз переспросила: «Это точно как банковский вклад?» «Да, точно», — ответила девушка.

Дальше она, очевидно, поставила перед собой задачу заставить меня открыть ИИС в мобильном приложении Сбербанка. Ради проверки я дошла с ней до шага, когда оставалось нажать кнопку «Открыть счет», чего, конечно, не стала делать. Необходимости в ИИС сейчас не испытываю, а открывать его просто так, чтобы продолжить троллинг мошенницы, я не хотела. Вежливо с ней попрощавшись, я положила трубку.

Я не знаю, что было бы дальше, если бы под диктовку злоумышленницы я все-таки открыла ИИС. Предполагаю, что следующий ее шаг заключался бы в том, чтобы заставить меня перевести на этот счет деньги. Они, разумеется ушли бы не на мой новый ИИС, а мошенникам.

В который раз убеждаюсь: основные правила финансовой безопасности нужно держать в уме всегда, чтобы ни в коем случае не попасться на удочку злоумышленников. Напомню их:

1. Если звонят из банка и сообщают о подозрительной активности на ваших счетах или картах, лучше всего сразу же положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно. И не по тому номеру, который только что был у вас на проводе, а по тому, который указан на сайте кредитной организации.

2. Ни в коем случае никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте собеседникам, даже если они представляются сотрудниками банка, трехзначный номер на обратной стороне вашей карты и четырехзначный код, который приходит по СМС. Настоящие сотрудники банка никогда не будут спрашивать эти цифры.

3. Не стоит вестись на красивые речи о большой доходности по вкладам или низких процентах по кредитам. Бесплатный сыр — только в мышеловке, а банк — это коммерческая организация, ориентированная в первую очередь на получение прибыли.

Автор — редактор отдела экономики и финансов газеты «Известия»

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