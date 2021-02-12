В Швейцарии выпустят двухместный электрокар

Швейцарская компания Micro Mobile Systems выпустит электрический автомобиль Microlino. Об этом 12 февраля сообщает Autocar.

Внешне модель будет похожа на автомобиль BMW Isetta, который выпускался в конце 1950-х годов. В салоне машины смогут разместиться два человека. На сиденья в машине можно попасть, открыв специальную дверь в передней стенке. Вес Microlino составляет всего 512 кг. Максимальная скорость — 90 км/ч.

Новый электромобиль Microlino предложат в двух версиях. Запас хода составит 125 км и 200 км соответственно. По предварительным данным, цены на автомобиль будут начинаться от €12 000 (1,1 млн рублей).

10 февраля сообщалось, что компания Kia к 2026 году выпустит 11 новых моделей электромобилей.

Семь электромобилей будут разработаны на новой специализированной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), а четыре создадут на базе существующих моделей с двигателями внутреннего сгорания.