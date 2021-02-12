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Гинцбург рассказал о результатах испытаний вакцины «Спутник Лайт»

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В центре имени Гамалеи завершается вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт». Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

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«Институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу, сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Специалист подчеркнул, что вакцина будет защищать от коронавируса на протяжении максимум 5 месяцев. При этом вакцина «Спутник V», также разработанная институтом имени Гамалеи, позволяет приобрести иммунитет до двух лет.

Кроме того, «Спутник Лайт» снижает риск подвергнуться тяжелому течению заболевания, однако полностью не исключает его, добавил Гинцбург.

В конце января стало известно, что однокомпонентная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» появится в феврале этого года.

Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» Центру имени Гамалеи 11 января. В ходе испытаний оценят безопасность препарата, его переносимость и иммуногенность. Исследования планируется закончить к концу 2021 года.

По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, фонд финансирует клинические исследования этой вакцины. Он отметил, что препарат может стать эффективным временным решением для многих государств, которые находятся на пике заболеваемости COVID-19.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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