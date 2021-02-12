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Суд в Москве сделал более 10 замечаний Навальному за неподобающее поведение

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Блогер Алексей Навальный получил более 10 замечаний от судьи за фамильярное обращение к участникам процесса. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Навальный начал высказывать множественные возражения, связанные с отказом потерпевшего от участия в заседании. Блогер также систематически упрекал внука потерпевшего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко в «торговле дедом».

Навальный отказался извиняться перед ним. Суд сделал предупреждение о возможном удалении из зала заседания за неподобающее поведение. Навальный ответил, что «сам удалит судью из зала суда».

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Ранее, 12 февраля, ветеран отказался от дальнейшего участия в процессе по делу Навального. Напомним, что на прошлом слушании ветерану стало плохо. Прокурор акцентировала внимание на том, что скорая понадобилась ветерану после резких высказываний Навального.

«Мне стало плохо, продолжаются оскорбления меня со стороны подсудимого, я отказываюсь от дальнейшего участия по данному уголовному делу», — привела судья слова Артеменко на повторном заседании Бабушкинского суда по делу Навального о клевете на ветерана, которое началось в 10:00 в пятницу, 12 февраля.

Известно, что первое слушание в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ состоялось 5 февраля. Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко.

Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России. Мужчина потребовал от обвиняемого публичных извинений за клевету и напомнил, что во время ВОВ был ранен, участвовал в партизанском движении.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева в считает, что Навальный своим высказыванием в адрес ветерана оскорбил целое поколение.

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